Медведев — о том, что не подал на матч с Джоковичем и Циципасом: это катастрофа

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от представителя Сербии Новака Джоковича в заключительном туре Итогового турнира ATP. Пятый номер мирового рейтинга вёл в третьем сете со счётом 5:4, но не смог реализовать преимущество и упустил победу.
«Это катастрофа. Чему я действительно рад, так это тому, что этот матч ничего не значил для выхода из группы, иначе у меня было бы две игры, в которых я потерял подачу на матч. По крайней мере, этот с Новаком не в счет. Я постараюсь играть лучше в следующий раз. Другого выбора просто нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Новак Джокович заранее гарантировал себе выход из группы с первого места и в полуфинале встретится с американцем Тейлором Фритцем. Даниил Медведев после трёх поражений покидает турнир.
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