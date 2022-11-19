Рублёв одержал волевую победу над Циципасом и пробился в полуфинал Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) в трёх сетах переиграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (третий номер мирового рейтинга) в заключительном туре группового этапа и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Россиянин выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету Стефаноса Циципаса 10 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира. В группе он также переиграл своего соотечественника Даниила Медведева и уступил сербу Новаку Джоковичу. В 1/2 финала Рублёву предстоит встреча с норвежцем Каспером Руудом.