Рублёв одержал волевую победу над Циципасом и пробился в полуфинал Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) в трёх сетах переиграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (третий номер мирового рейтинга) в заключительном туре группового этапа и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.
Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Россиянин выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету Стефаноса Циципаса 10 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира. В группе он также переиграл своего соотечественника Даниила Медведева и уступил сербу Новаку Джоковичу. В 1/2 финала Рублёву предстоит встреча с норвежцем Каспером Руудом.
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