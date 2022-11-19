«Я не сдавался. Продолжал бороться и играть». Рублёв – о волевой победе над Циципасом

25-летний российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом (3:6, 6:3, 6:2) в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата, благодаря которой он вышел в полуфинал соревнований.

«Я не сдавался. Продолжал бороться и играть. Я немного потерял контроль над эмоциями, когда глупо проиграл подачу при счете 40:0 в первом сете и дал волю своим эмоциям. Но потом я просто продолжал бороться и играть, и у меня появились шансы. Я так и думал, что они у меня будут, если я просто сделаю всё возможное. Мне удалось переломить ход матча, и я счастлив, что вышел в полуфинал», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP на официальном сайте.

Напомним, Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира. В группе он также переиграл соотечественника, Даниила Медведева и уступил сербу Новаку Джоковичу. В 1/2 финала Рублёву предстоит встреча с норвежцем Каспером Руудом.

Андрей Рублёв тренируется в Вашингтоне.