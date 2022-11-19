Циципас прокомментировал поражение от Рублёва на Итоговом чемпионате

24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о поражении в заключительной игре группового этапа на Итоговом чемпионате от россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 2:6).
«Я хорошо подавал. Находил нужные позиции, но чего нельзя отнять у Андрея, так это его приёмов. Он принял много подач, хотя я пытался искать другие варианты в конце. На самом деле я не чувствовал угрозы. Просто хотел попробовать что-то новое, посмотреть, сработает ли это, немного сбить его с толку. Да, ближе к концу у нас был очень долгий гейм, в котором я продолжал пробовать что-то новое. Но Рублёв продолжал действовать на хорошем уровне.
Итог заставляет сожалеть. Мне кажется, я провёл более лучший матч. Чувствую, что мог бы добиться сегодня большего. Кажется, нужно было быть гораздо более разнообразным, подойти к игре более творчески. Думаю, это совершенно очевидно. Но, да, Андрей одержал победу с помощью тех немногих инструментов, которые у него есть. Он смог по-настоящему реализовать свои возможности и победить сегодня», — приводит слова Стефаноса пресс-служба ATP.
Отметим, что из-за этого поражения Циципас не сумел пробиться в полуфинал турнира. Он занял третье место в группе, одержав лишь одну победу в трёх матчах.
- 19 ноября 2022
-
03:24
-
03:04
-
02:40
-
01:25
-
00:53
-
00:30
-
00:12
- 18 ноября 2022
-
23:18
-
22:45
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
21:15
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:20
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:28
-
19:22
-
18:53
-
18:10
-
17:59
-
17:56
-
17:22
-
16:40
-
16:15
-
15:53
-
15:12
-
15:01
-
13:37