Циципас рассказал, как оценивает достижения нынешнего сезона

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас после подвёл итоги 2022 года, а также рассказал о целях к предсезонке.
Напомним, что грек уступил россиянину Андрею Рублёву в заключительном матче Красной группы на Итоговом турнире и не сумел пробиться в полуфинал турнира.
«Я даже не знаю, как сейчас обстоят дела с рейтингами. Моей целью было финишировать в топ-3. Я не знаю, останусь ли я в тройке или нет.
Это была моя цель с начала года, но я всё ещё не был до конца уверен, что смогу её достичь из-за травмы, полученной в конце прошлого сезона. Но после того, как в начале года я добился нескольких хороших результатов, я подумал, что, возможно, я действительно смогу сделать это в этом году и снова ворваться в тройку лучших, как я сделал ранее в том же сезоне.
Моя цель на предсезонку, возможно, будет немного больше соответствовать моей игре на приёме, потому что я думаю, что если я смогу улучшить этот аспект своей игры, я смогу нанести больший ущерб своим соперникам», — цитирует Циципаса пресс—служба ATP.
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