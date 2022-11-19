Даниил Медведев: меня нельзя сравнивать ни с кем из «Большой тройки»
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Пятая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями от матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в заключительном туре группового этапа Итогового турнира — 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).
«У нас было несколько тяжёлых матчей с Новаком. Он лидирует по результатам в личных встречах, несмотря на то что я выиграл несколько важных матчей. Я определённо не близок к Новаку по уровню. Может быть, только когда мы играем, да, но в целом меня нельзя сравнивать ни с ним, ни с кем-либо из «Большой тройки», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Даниил Медведев опустится в рейтинге ATP после вылета с Итогового турнира. 21 ноября его сместит с пятой строчки представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.
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