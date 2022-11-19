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Видеообзор победы Рублёва над Циципасом в матче за выход в полуфинал Итогового турнира

Видеообзор победы Рублёва над Циципасом в матче за выход в полуфинал Итогового турнира
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Российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) в трёх сетах переиграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (третий номер мирового рейтинга) в заключительном туре группового этапа и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Россиянин выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Стефаноса Циципаса 10 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира. В группе он также переиграл соотечественника Даниила Медведева и уступил сербу Новаку Джоковичу. В 1/2 финала Рублёву предстоит встреча с норвежцем Каспером Руудом.

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