Новак Джокович — о победе над Медведевым: мой менталитет — выигрывать каждый матч

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о матче с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP.

«Я думаю, что матч с Медведевым был демонстрацией тех менталитетов, которыми мы оба обладаем. Конечно, Даниил хотел закончить сезон победой, а с другой стороны, я не хотел ему проигрывать. Не люблю считать, я никогда этого не делал. Мой менталитет — выигрывать каждый матч, который я играю в настоящий момент.



Опять же, на этом этапе моей карьеры каждый такой матч — это прекрасная возможность для меня одержать победу над одним из лучших игроков мира. Без сомнения, я выходил на корт с настроем, что я хочу победить, не думая о том, что будет завтра», — приводит слова сербского теннисиста пресс-служба ATP.