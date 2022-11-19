Новак Джокович — о победе над Медведевым: мой менталитет — выигрывать каждый матч
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о матче с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP.
«Я думаю, что матч с Медведевым был демонстрацией тех менталитетов, которыми мы оба обладаем. Конечно, Даниил хотел закончить сезон победой, а с другой стороны, я не хотел ему проигрывать. Не люблю считать, я никогда этого не делал. Мой менталитет — выигрывать каждый матч, который я играю в настоящий момент.
Опять же, на этом этапе моей карьеры каждый такой матч — это прекрасная возможность для меня одержать победу над одним из лучших игроков мира. Без сомнения, я выходил на корт с настроем, что я хочу победить, не думая о том, что будет завтра», — приводит слова сербского теннисиста пресс-служба ATP.
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