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Рублёв отреагировал на резонансные слова Циципаса о его игре после поражения на Итоговом

Рублёв отреагировал на резонансные слова Циципаса о его игре после поражения на Итоговом
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал слова третьей ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, который после поражения от россиянина на Итоговом чемпионате ATP заявил, что «играл лучше, а Андрей победил за счёт тех нескольких инструментов, которыми обладает».

«Я не знаю, несколько ли у меня инструментов. Если рассматривать отдельные удары, то его бэкхенд не лучше моего, как и форхенд. Скорость подачи не лучше моей. Он быстрее. Но если смотреть на лучшие удары, я не думаю, что…

Конечно, в целом он лучше меня, потому что в рейтинге стоит выше и результаты у него лучше. Это очевидно. Тут сомнений нет. Но я не думаю, что обыграл его за счет нескольких инструментов. У нас все матчи были тяжёлыми. В этом году я ему дважды проиграл в трёх сетах, а теперь победил в трёх сетах.

У нас всегда были тяжёлые матчи. Не считая финала в Монте-Карло, где он играл очень хорошо и легко меня уничтожил. Но остальные все были тяжёлыми», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

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