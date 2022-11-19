Рублёв отреагировал на резонансные слова Циципаса о его игре после поражения на Итоговом

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал слова третьей ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, который после поражения от россиянина на Итоговом чемпионате ATP заявил, что «играл лучше, а Андрей победил за счёт тех нескольких инструментов, которыми обладает».

«Я не знаю, несколько ли у меня инструментов. Если рассматривать отдельные удары, то его бэкхенд не лучше моего, как и форхенд. Скорость подачи не лучше моей. Он быстрее. Но если смотреть на лучшие удары, я не думаю, что…

Конечно, в целом он лучше меня, потому что в рейтинге стоит выше и результаты у него лучше. Это очевидно. Тут сомнений нет. Но я не думаю, что обыграл его за счет нескольких инструментов. У нас все матчи были тяжёлыми. В этом году я ему дважды проиграл в трёх сетах, а теперь победил в трёх сетах.

У нас всегда были тяжёлые матчи. Не считая финала в Монте-Карло, где он играл очень хорошо и легко меня уничтожил. Но остальные все были тяжёлыми», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.