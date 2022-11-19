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Чесноков: Циципас выкинул мяч в сторону своей команды. Разборки помешали ему

Чесноков: Циципас выкинул мяч в сторону своей команды. Разборки помешали ему
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, за счёт чего россиянин Андрей Рублёв смог переиграть представителя Греции Стефаноса Циципаса в матче за полуфинал Итогового турнира ATP.

«Циципас остро начал матч, но потом Рублев вошёл в игру, и Циципас перестал успевать за ним. В третьем сете он должен был поменять тактику, потом он начал психовать и выкинул мяч в сторону своей команды. Возможно, разборки с командой помешали ему, не было того Циципаса, которого мы привыкли видеть.

Рублёв молодец, не сломался после первого сета, выдержал темп Циципаса и прибавил. Я очень рад, что один из наших российских теннисистов смог выйти в полуфинал. Ещё мне показалась, что большинство зрителей поддерживало Рублёва, и это очень приятно, что в Италии ценят наших теннисистов», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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