«Ты никуда не денешься, пока я с тобой». Жена Джоковича опубликовала милые фото Новака

Елена Джокович, супруга 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях трогательный пост, посвящённый супругу.

«Этот человек (эмодзи «сердце»).

Мне понравилось, как он сказал в послематчевом интервью, что «на данном этапе его карьеры» каждый матч на вес золота. Особенно учитывая, как мало он сыграл в этом году. Для него важен каждый матч.

Но такой милый каламбур – на каком этапе твой карьеры? Ты никуда не денешься, пока я за Ноле», — подписала снимки Елена.

Фото: из личного архива Елены Джокович

Фото: из личного архива Елены Джокович

Елена и Новак воспитывают двоих детей – сына Стефана и дочь Тару. В данный момент вся семья находится в Турине (Италия), где проходит Итоговый чемпионат ATP – 2022. Джокович уверенно вышел в полуфинал соревнований, одержав три победы на групповом этапе.