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«Ты смеёшься надо мной». Рублёв — на слова об особой популярности среди болельщиков

«Ты смеёшься надо мной». Рублёв — на слова об особой популярности среди болельщиков
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв забавно отреагировал на слова ведущего на корте о том, что он имеет особую популярность в теннисном мире и в Турине (Италия), в частности. Там проходит Итоговый чемпионат ATP – 2022.

Ранее Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал соревнований, в решающем матче обыграв третью ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счётом 3:6, 6:3, 6:2. За выход в финал Андрей сразится с норвежцем Каспером Руудом.

Ведущий: Публика тебя очень поддерживала, я должен отметить, что ты очень популярный игрок. Как думаешь, почему?
Рублёв: Я не знаю (смеётся). Думаю, ты просто смеёшься надо мной. Но если это и правда так, то я очень благодарен всем за поддержку.

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