Ига Свёнтек опубликовала фото в купальнике с отдыха

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек опубликовала в социальных сетях фото из отпуска. В кадре Свёнтек позирует в купальнике на пляже.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГИ СВЁНТЕК

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГИ СВЁНТЕК

«Отпуск моей мечты после двух лет работы, испытаний и хороших моментов, когда моя жизнь сильно изменилась. Одна из вещей, которая не изменилась, я всё ещё нахожу покой в природе», — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Помимо этого, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон. Также Ига стала пятой теннисисткой, выигравшей не меньше восьми трофеев за сезон в одиночном разряде в XXI веке.