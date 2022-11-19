Новак Джокович рассказал, почему у него тряслись руки в матче с Даниилом Медведевым

Серб Новак Джокович высказался о своём физическом состоянии после матча с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире. После проигранного сета теннисист тяжело дышал, а руки спортсмена тряслись.

«Я прошёл через физическую борьбу, когда подобное происходит, это влияет на игру, это влияет на то, как ты чувствуешь себя мысленно, это влияет на твой язык тела. Противнику нравится видеть тебя подавленным, и он пытается доминировать в розыгрышах, он пытается забрать матч, как с Даниилом.



Но я думаю, что самая большая битва, как я уже говорил раньше, — это всегда внутренняя битва. Пожинай лучшие свои результаты: каждый момент, каждое очко, каждый матч. Сейчас я не в самом лучшем состоянии.



Что касается физической стороны, я не беспокоюсь, потому что… беспокойство просто истощает вас жизненной энергией, в которой вы нуждаетесь. Если что-то случится во встрече с Фритцем, в хорошем или плохом смысле, это произойдёт, и я должен иметь дело с этим завтра. Сегодня всё иначе. Собираюсь сделать всё, что в моих силах, с моим физиотерапевтом, с собой, со своей командой, чтобы хорошо отдохнуть и восстановиться. Было много случаев в моей жизни, когда мне удавалось очень быстро выздороветь. Надеюсь, это будет снова», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.