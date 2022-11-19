«Российский спорт — живой!» Камельзон — о победе Рублёва над Циципасом на Итоговом турнире

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе россиянина Андрея Рублёва над греком Стефаносом Циципасом.

«Выше крыши! Андрей — просто молодец. Перед матчем говорил, что шансы 50 на 50. Но он превзошёл самого себя после неудачного выступления с Джоковичем. Его команда сумела очень хорошо разобраться: учла всё, что произошло в матче с Новаком — в итоге блестящая победа.



Очень престижная победа, потому что Циципас — это не подарок. Стефанос претендовал на первое место. То, что сделал Рублёв — это признание российского спорта. Он россиянин, поэтому это и есть российский спорт. Российский спорт — живой! Желаю ему продвижения вперёд в полуфинале и финале. Терять нечего!» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.