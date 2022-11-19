Стефанос Циципас оставил резкое послание хейтерам после поражения от Андрея Рублёва

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях послание к хейтерам.

«Дорогие хейтеры, у меня ещё столько поводов для вашего гнева. Просто будьте терпеливы», — написал Циципас.

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Циципас опубликовал данный пост после поражения в решающем матче за выход в плей-офф Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Грек уступил представителю России, седьмому номеру рейтинга Андрею Рублёву со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Ранее на групповой стадии он проиграл сербу Новаку Джоковичу и оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

Отметим, что после матча Циципас позволил себе неоднозначное высказывание в адрес Рублёва. Стефанос заявил, что «играл лучше и креативнее, а Андрей победил за счёт тех нескольких инструментов, которыми обладает».