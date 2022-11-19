Анна Дмитриева объяснила, за счёт чего Рублёв обыграл Циципаса на Итоговом турнире
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила победу россиянина Андрея Рублёва над представителем Греции Стефаносом Циципасом в матче за выход в полуфинал Итогового турнира ATP, который проходит в Турине (Италия).
«Андрей явно переломил сопротивление Циципаса. Может быть, у того даже кончился запас энергии. Рублёв пока работает в своём стиле — очень быстрая и мощная игра. Он достиг той самой стабильности, которой ему не хватало во встрече с суперигроками. Как раз это проявилось в решающий момент с Медведевым, потому что раньше у него выиграл лишь один раз. У Андрея ещё есть потенциал для совершенствования», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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