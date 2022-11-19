Курье: Циципасу и его семье нужен сеанс психотерапии. Родители причиняют Стефаносу боль

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье высказался о взаимоотношениях грека Стефаноса Циципаса и его семьи.

«Мой главный вывод из матча с Рублёвым — проявить немного сочувствия к Стефаносу Циципасу. Вещи, которые находятся вне его контроля, влияют на него. Его семья, они так заинтересованы в его успехе. Родители так многого хотят для него, они хотят помочь ему со стороны, но они просто причиняют боль. И это подрывает его шансы играть в хороший теннис.

Вы видели, как он играл на своей подаче с двумя двойными ошибками в третьем сете? Стефанос просто потерялся во время матча, когда его родители начали общаться друг с другом. Я просто сочувствую парню. Потому что Стеф кажется мне хорошим парнем, и он снова и снова говорит, что ему не нужен совет от команды. Но они всё равно продолжают.

Похоже, им нужен сеанс психотерапии, чтобы разобраться во всём этом. Потому что все они хотят одного и того же. Они хотят, чтобы их ребёнок выступал хорошо, конечно, они желают лучшего, но это просто не работает. То, как это происходит прямо сейчас, причиняет ему больше боли, чем помогает», — цитирует Курье Sportskeeda.