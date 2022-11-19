Три россиянки претендуют на награду WTA «Прогресс года», Серена Уильямс — на «Возвращение»

Женская теннисная ассоциация (WTA) огласила имена претенденток на награды организации по итогам 2022 года. Победительниц будут выбирать представители международных СМИ.

Теннисистка года

Елена Рыбакина (Казахстан)

Каролин Гарсия (Франция)

Кори Гауфф (США)

Онс Жабер (Тунис)

Джессика Пегула (США)

Ига Свёнтек (Польша).

Прогресс года

Вероника Кудерметова (Россия)

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

Екатерина Александрова (Россия)

Людмила Самсонова (Россия)

Айла Томлянович (Австралия).

Пара года

Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (обе – Чехия)

Вероника Кудерметова (Россия) и Элисе Мертенс (Бельгия)

Джессика Пегула и Кори Гауфф (обе – США)

Габриэла Дабровски (Канада) и Джулиана Олмос (Мексика)

Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия).

Новичок года

Чжэн Циньвэнь (Китай)

Линда Фрухвиртова (Чехия)

Юле Нимайер (Германия)

Маяр Шериф (Египет)

Хэрриет Дарт (Великобритания)

Лаура Пигосси (Бразилия).

Возвращение года

Дарья Сэвилл (Гаврилова) (Австралия)

Татьяна Мария (Германия)

Серена Уильямс (США)

Донна Векич (Хорватия).

Тренер года

тренер Пегулы Дэвид Витт

тренер Свёнтек Томаш Викторовски

тренер Дарьи Касаткиной Карлос Мартинес

тренер Жабер Иссам Джеллали

тренер Гарсии Бертран Перре

тренеры Гауфф Кори Гауфф (её отец) и Диего Мойано

тренер Хаддад-Майи Рафаэль Пасиарони

тренер Марии Саккари Том Хилл.