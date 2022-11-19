Новак Джокович — Тейлор Фритц: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового турнира

Сегодня, 19 ноября, сербский теннисист Новак Джокович (восьмая ракетка мира) встретится с представителем США Тейлором Фритцем (девятый номер мирового рейтинга) в полуфинальном матче Итогового турнира ATP. Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии. На счету серба три победы в трёх встречах. У Фритца две виктории и одно поражение.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Тейлор Фритц.

Счёт личных встреч — 5-0 в пользу Джоковича. При этом единственный упорный матч был в 1/16 финала Australian Open — 2021, где Новак выиграл со счётом 7:6(1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. Все остальные поединки (три на грунте, один на харде в зале) серб брал в двух партиях.