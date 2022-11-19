Елена Рыбакина назвала теннисиста, с которым хотела бы встретиться на корте
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Чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, с кем из теннисистов хотела бы сыграть. Спортсменка назвала швейцарца Роджера Федерера.
«Если бы представилась возможность сыграть с кем-то из мужчин, кого бы выбрала? Мне импонирует игра Роджера Федерера. Наверное, с ним бы сыграла, но, к сожалению, он уже закончил свою профессиональную карьеру. Может быть, когда-то или где-то я смогу с ним ещё сыграть», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Ранее Рыбакина в составе Казахстана впервые выступила в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинал турнира вышли команды Австралии, Великобритании, Швейцарии и Чехии. Матчи за выход в главный матч соревнований пройдут сегодня.
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