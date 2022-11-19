Бывший тренер Шараповой назвал Циципаса «мудаком» после его неоднозначных слов о Рублёве
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Майкл Джойс, бывший американский теннисист и тренер россиянки Марии Шараповой и американки Джессики Пегулы, жёстко высказался о третьей ракетке мира греке Стефаносе Циципасе в социальных сетях.
«Приятный парень (эмодзи «фейспалм»)», — отреагировал Джойс на видео с пресс-конференции Циципаса после поражения от россиянина Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).
В беседе с журналистами грек позволил себе неоднозначное высказывание в адрес Рублёва. Стефанос заявил, что «играл лучше и креативнее, а Андрей победил за счёт тех нескольких инструментов, которыми обладает».
«Что за хрень он несёт. Он не имеет права быть мудаком – но он такой. Лол», — добавил Джойс.
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