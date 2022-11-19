Аслан Карацев показал, на чём путешествует во время отдыха

Российский теннисист Аслан Карацев опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен поделился фотографией с отдыха.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АСЛАНА КАРАЦЕВА
В сезоне-2022 Аслан Карацев не проходил дальше третьего раунда на турнирах «Большого шлема». Такой результат он показал на Открытом чемпионате Австралии. На Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Открытом чемпионате США Карацев проиграл в первом круге, а Уимблдонский турнир вынужден был пропустить вследствие решения организаторов отстранить российских и белорусских игроков.
Высшее достижение Аслана Карацева на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года.
Ранее Карацев выложил фотографию, на которой можно посмотреть, как он управляется с конём.
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