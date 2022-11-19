«Завтрак с другом». Дарья Касаткина опубликовала новое фото из Дубая

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост на своей странице в социальных сетях. Спортсменка поделилась фотографией с отдыха.

«Завтрак с другом», — написала россиянка в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ

Напомним, ранее в ноябре 25-летняя Дарья Касаткина не вышла из группы на Итоговом чемпионате WTA, который проходил в Форт-Уэрте (штат Техас, США). Российская теннисистка встречалась с представительницей Франции Каролин Гарсией в матче за выход в полуфинал соревнований, однако на решающем тай-брейке уступила сопернице. Затем Гарсия выиграла турнир, в финале одолев белоруску Арину Соболенко. В парном разряде титул завоевали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, которые в финальном противостоянии победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.