Кей Нисикори: последние месяцы я был очень подавлен, даже думал о завершении карьеры

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори признался, что в последние месяцы задумывался о завершении профессиональной карьеры.

«В последние несколько месяцев я был очень подавлен, даже думал о завершении карьеры. С июля по сентябрь я был на реабилитации дома. Прошло три месяца, как я не могу играть в теннис, даже не могу взять ракетку. С точки зрения ментальности это очень сложно. Конечно, я был на грани выхода на пенсию. Когда я встретил Роджера, то подумал, что смогу продолжать играть в теннис и после 30 лет», — приводит слова Нисикори Sportskeeda.

32-летний Нисикори досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы бедра. В последний раз он выходил на корт 9 октября на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где проиграл британцу Даниэлю Эвансу во втором круге. На данный момент японец выпал из рейтинга АТР.