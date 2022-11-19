Вероника Кудерметова поделилась забавной фотографией с отпуска на Мальдивах

Новоиспечённая победительница Итогового чемпионата WTA в парном разряде, россиянка Вероника Кудерметова опубликовала забавное фото в своих социальных сетях. Кудерметова позирует в маске и ластах на берегу океана.

Фото: из личного архива Кудерметовой

Российская теннисистка проводит отпуск на Мальдивских островах со своим мужем Сергеем Демёхиным, который также является тренером спортсменки.

В финале Итогового турнира WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9]. Напомним, в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.