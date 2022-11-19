Даниил Медведев впервые с 2018 года завершит сезон вне топ-5 мирового рейтинга
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Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2018 года завершит сезон не в топ-5 рейтинга ATP.
После вылета с Итогового турнира Медведева с пятой строчки сместит канадец Феликс Оже-Альяссим. Также обогнать Медведева в рейтинге могут серб Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв.
В 2018 году Медведев завершил год на 16-м месте, в 2019 году – на пятом, в 2020 году – на четвёртом, в 2021-м – на втором. В этом сезоне российский теннисист с февраля по сентябрь занимал первую строчку рейтинга.
Напомним, Даниил Медведев на Итоговом турнире уступил во всех трёх встречах. В первом раунде группового этапа он проиграл Андрею Рублёву, затем потерпел поражение от Стефаноса Циципаса и завершил сезон неудачной встречей с Новаком Джоковичем.
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