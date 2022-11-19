Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев впервые с 2018 года завершит сезон вне топ-5 мирового рейтинга

Даниил Медведев впервые с 2018 года завершит сезон вне топ-5 мирового рейтинга
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2018 года завершит сезон не в топ-5 рейтинга ATP.

После вылета с Итогового турнира Медведева с пятой строчки сместит канадец Феликс Оже-Альяссим. Также обогнать Медведева в рейтинге могут серб Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв.

В 2018 году Медведев завершил год на 16-м месте, в 2019 году – на пятом, в 2020 году – на четвёртом, в 2021-м – на втором. В этом сезоне российский теннисист с февраля по сентябрь занимал первую строчку рейтинга.

Напомним, Даниил Медведев на Итоговом турнире уступил во всех трёх встречах. В первом раунде группового этапа он проиграл Андрею Рублёву, затем потерпел поражение от Стефаноса Циципаса и завершил сезон неудачной встречей с Новаком Джоковичем.

«Скудный набор инструментов?» Как ответили Циципасу на скандальные высказывания о Рублёве «Скудный набор инструментов?» Как ответили Циципасу на скандальные высказывания о Рублёве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022