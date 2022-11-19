Новак Джокович в восьмой раз вышел в финал Итогового турнира ATP
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Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) вышел в финал Итогового турнира ATP, в двух сетах обыграв американского теннисиста Тейлора Фритца (девятая ракетка мира).
Все выходы Новака Джоковича в финал Итогового турнира:
2008 — титул
2012 — титул
2013 — титул
2014 — титул
2015 — титул
2016 — поражение
2018 — поражение
2022 — финал
Джокович в полуфинале обыграл Фритца со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. В финале серб сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия). На стадии группового этапа Новак Джокович победил всех трёх соперников, а именно россиян Андрея Рублёва и Даниила Медведева, а также грека Стефаноса Циципаса.
Комментарии
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