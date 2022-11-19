Новак Джокович в восьмой раз вышел в финал Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) вышел в финал Итогового турнира ATP, в двух сетах обыграв американского теннисиста Тейлора Фритца (девятая ракетка мира).

Все выходы Новака Джоковича в финал Итогового турнира:

2008 — титул

2012 — титул

2013 — титул

2014 — титул

2015 — титул

2016 — поражение

2018 — поражение

2022 — финал

Джокович в полуфинале обыграл Фритца со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. В финале серб сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия). На стадии группового этапа Новак Джокович победил всех трёх соперников, а именно россиян Андрея Рублёва и Даниила Медведева, а также грека Стефаноса Циципаса.