Фритц — о поражении в полуфинале Итогового: нужно немного оправиться, и я вернусь лучше
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Американский теннисист Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича (восьмой номер мирового рейтинга) в полуфинальном матче Итогового турнира ATP.
«Обычно я хорош на тай-брейках. Чувствую, что мой рекорд на тай-брейке на протяжении всей моей карьеры был действительно хорошим. Сегодня я неплохо сыграл на обоих тай-брейках. Была небольшая разница в уровне игры. Мне просто нужно немного оправиться, и я вернусь лучше. Это всегда так..» — приводит слова Фритца пресс-служба ATP.
В полуфинале Джокович в двух сетах обыграл американского теннисиста со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). В финале серб сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия).
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