Джокович вышел в 130-й финал на уровне ATP, сравнявшись по этому показателю с Надалем

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) вышел в финал Итогового турнира ATP, который стал его 130-м финалом в карьере на уровне ATP.

Рекордсмены по количеству финалов на уровне ATP.

1. Джимми Коннорс — 168.

2. Роджер Федерер — 157.

3. Иван Лендл — 146.

4. Новак Джокович — 130.

5. Рафаэль Надаль — 130.

Джокович в полуфинале обыграл Фритца со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. В финале серб сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия). Предстоящий финал Итогового турнира ATP станет для серба восьмым. Джокович становился победителем турнира пять раз, а именно в 2008, 2012–2015 годах. Больше триумфов лишь у швейцарца Роджера Федерера (6).