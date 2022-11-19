Джокович вышел в 130-й финал на уровне ATP, сравнявшись по этому показателю с Надалем
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Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) вышел в финал Итогового турнира ATP, который стал его 130-м финалом в карьере на уровне ATP.
Рекордсмены по количеству финалов на уровне ATP.
1. Джимми Коннорс — 168.
2. Роджер Федерер — 157.
3. Иван Лендл — 146.
4. Новак Джокович — 130.
5. Рафаэль Надаль — 130.
Джокович в полуфинале обыграл Фритца со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. В финале серб сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия). Предстоящий финал Итогового турнира ATP станет для серба восьмым. Джокович становился победителем турнира пять раз, а именно в 2008, 2012–2015 годах. Больше триумфов лишь у швейцарца Роджера Федерера (6).
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