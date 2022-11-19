Селиваненко поделился ожиданиями от полуфинала Итогового турнира между Рублёвым и Руудом

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о предстоящей встрече российского теннисиста Андрея Рублёва с норвежцем Каспером Руудом в полуфинальном матче Итогового турнира ATP.

«Ожидаю увлекательной игры, в которой Андрей и Каспер сделают всё для победы и выхода в первый для них финал Итогового турнира. Думаю, что в этом матче не будет фаворита. По личным встречам ведет Рублёв, но Рууд в этом году играл в двух финалах турниров «Большого шлема». Но всё это останется позади, когда они выйдут на корт. Уверен, что матч будет увлекательным. Каждый из них сейчас на подъёме, за спиной отлично проведённый сезон: оба горят желанием закрепить его успехом в Турине», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.