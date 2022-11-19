Тейлор Фритц рассказал, что ему мешало в полуфинальном матче Итогового с Джоковичем

Американский теннисист Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) рассказал, что ему мешало в полуфинальном матче Итогового турнира ATP с сербом Новаком Джоковичем (восьмой номер мирового рейтинга). Фритц проиграл матч со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (6:8).
«Cейчас не самое лучшее время, чтобы подводить итоги недели, потому что я очень раздосадован из-за матча, а ещё больше из-за того, что в нём происходят вещи, которые я не могу контролировать. Уверен, что через две недели я оглянусь и скажу, что это был отличный турнир. Я не только получил шанс сыграть на Итоговом, но и вышел из группы, одержав две хорошие победы.
Говорю ли я о шуме с трибун? Да, человек целенаправленно хотел мне помешать. Это повлияло на поражение? Это один из факторов. Что можно сделать? Если ввести правило, по которому очко переигрывается, то человек просто будет кричать, когда я вот-вот выиграю, и тогда нам придётся переигрывать. Всё будет наоборот.
Я не жду, что кто-то предложит переиграть. Не могу сказать, что в такой ситуации я бы сам так поступил. Не могу ждать, что кто-то поступит иначе. Это расстраивает. Как будто меня подставили, и с этим ничего нельзя поделать. Ты привыкаешь всю жизнь играть в тишине. Зрители могут шуметь, когда идёт сумасшедший розыгрыш, мы этого ожидаем. Но когда кто-то специально кричит, чтобы сбить… к такому не привыкнешь. Это отвратительно», — сказал Фритц на пресс-конференции.
- 19 ноября 2022
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