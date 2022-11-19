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Джокович: помогает ли то, что я играю меньше турниров? Мне всегда удавались концовки

Джокович: помогает ли то, что я играю меньше турниров? Мне всегда удавались концовки
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Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) ответил на вопрос, помогает ли ему то, что он стал пропускать больше турниров.

«Помогает ли мне то, что я играю меньше турниров, чем раньше? За последние 15 лет у меня не было проблем в конце сезона, как у некоторых других топ-игроков. В большинстве сезонов я не испытывал таких трудностей в концовке. На самом деле я очень хорошо играл в закрытых помещениях на протяжении всей своей карьеры, на последних трёх-четырёх турнирах. Я выигрывал Итоговый турнир пять раз, выиграл ещё несколько турниров, много раз побеждал в Берси.

В целом у меня были очень сильные финиши, так что я не могу говорить, что мне было тяжело. Вне зависимости от того, играю я меньше или больше, мне всегда удавались сильные концовки», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Серб вышел в финал Итогового турнира, в двух сетах обыграв американского теннисиста Тейлора Фритца (девятая ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). В финале серб сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия).

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