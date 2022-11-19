Джокович: помогает ли то, что я играю меньше турниров? Мне всегда удавались концовки

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) ответил на вопрос, помогает ли ему то, что он стал пропускать больше турниров.

«Помогает ли мне то, что я играю меньше турниров, чем раньше? За последние 15 лет у меня не было проблем в конце сезона, как у некоторых других топ-игроков. В большинстве сезонов я не испытывал таких трудностей в концовке. На самом деле я очень хорошо играл в закрытых помещениях на протяжении всей своей карьеры, на последних трёх-четырёх турнирах. Я выигрывал Итоговый турнир пять раз, выиграл ещё несколько турниров, много раз побеждал в Берси.



В целом у меня были очень сильные финиши, так что я не могу говорить, что мне было тяжело. Вне зависимости от того, играю я меньше или больше, мне всегда удавались сильные концовки», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Серб вышел в финал Итогового турнира, в двух сетах обыграв американского теннисиста Тейлора Фритца (девятая ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). В финале серб сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия).