36-летняя Елена Веснина поделилась праздничной фотографией с семьёй

Российская теннисистка, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 36-летняя спортсменка поделилась яркой фотографией со своей дочкой Лизой, которая празднует свой четвёртый день рождения, и мужем Павлом Табунцовым.
Фото: из личного архива Весниной
«С днём рождения, наша девочка-краш!» — подписала Веснина фотографию.
Отметим, что официально профессиональную карьеру Елена не завершила, она оставила за собой возможность играть в турнирах. Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв.
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