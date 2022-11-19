«Мы не машины, а люди». Федерер порассуждал о трудностях профессионального теннисиста

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер высказался о завершении карьеры, рассказав о трудностях профессионального теннисиста.

«Как теннисист вы всегда думаете о своей следующей тренировке, матче. Это никогда не отпускает вас. Не думаю, что так хорошо знал о том, насколько эта мысль всегда рядом, и она шла со мной, пока я не завершил карьеру. Мы должны заполнять допинг-формы каждый день, один час в течение дня, где бы ни находились. Вы всегда знаете, что они могут прийти в любой момент.

Как только карьера заканчивается, вы действительно чувствуете себя легче. Облегчение от того, что вы действительно можете жить нормально… снова, через 25 лет.

Я вижу, что игроки пытаются остаться в туре как можно дольше. Сейчас они понимают, что могут взять трёхмесячный или шестимесячный отпуск, и всё же иметь возможность вернуться. Мы должны показать силу. Но мы не машины, а люди», — приводит слова Федерера Eurosport.