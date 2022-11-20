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Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду и пропустил его в финал Итогового турнира ATP

Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду и пропустил его в финал Итогового турнира ATP
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23-летний норвежец Каспер Рууд (четвёртая ракетка мира) вышел в финал Итогового турнира ATP, уверенно обыграв россиянина Андрея Рублёва (седьмая ракетка мира). Матч проходил на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

Рууд одержал победу со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Рублёва девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного. Рууд восемь раз подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх возможных.

В финале Рууд встретится с сербом Новаком Джоковичем, который, в свою очередь, в полуфинале обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Предстоящий финал Итогового турнира ATP станет для серба восьмым.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
19 ноября 2022, суббота. 23:10 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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