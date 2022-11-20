Рууд прокомментировал победу над Рублёвым в полуфинале Итогового турнира ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале Итогового турнира ATP.

«Иногда матч складывается хорошо, а иногда – очень хорошо. Андрей провёл отличный матч и наносил мощные удары. Но сегодня всё шло по моему плану. Ранее Андрей нанёс мне несколько хороших поражений, так что было приятно отомстить за это. И мы не играли здесь с прошлого года. Не собираюсь забегать вперёд, но, думаю, у меня хорошо получаются матчи с Рублёвым в Турине», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

Отметим, обе победы в очных матчах с Рублёвым Рууд одержал именно в Турине. До этого норвежец потерпел от россиянина четыре поражения подряд.

В финальном матче Рууд встретится с сербом Новаком Джоковичем.