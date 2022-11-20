Рублёв объяснил поражение от Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP.
«Я думаю, что начал хорошо, а потом, не знаю что случилось. Каспер был слишком хорош. Он играл очень солидно. Когда я проиграл мою подачу, я начал немного торопиться. Я пытался играть агрессивно и торопился. Из-за этого стал пропускать всё больше и больше мячей. Трудно что-то сделать, когда у него, почти 80% первая подача на скорости 215 км/ч Потом мне удалось немного расслабиться и продолжить агрессивную игру, но было уже поздно. Он был слишком хорош. Я счастлив, что мне удалось впервые выйти в полуфинал, Надеюсь, что смогу извлечь большой урок из этого матча. Посмотрим. Теперь у меня достаточно времени, чтобы стать лучше, так что посмотрим, что получится в Австралии. Я очень взволнован предстоящим сезоном», — приводит слова Рублёва Tennis Actu.
В финальном матче Рууд встретится с сербом Новаком Джоковичем.
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