Джокович в 15-й раз в карьере завершит сезон в топ-5

Восьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович отметился уникальным достижением благодарю выходу в финал Итогового турнира в Турине (Италия).
Напомним, что 21-кратный чемпион ТБШ переиграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) и пробился в свой восьмой финал Итогового чемпионата ATP. Таким образом, Новак набрал необходимое количество рейтинговых очков, которое гарантирует ему финиш по итогам в сезоне на пятой строчке в мужском мировом рейтинге.
Отметим, что Джокович стал лишь 3-м теннисистом в истории тенниса, начиная с 1973 года, которые минимум 15 раз завершали сезон в топ-5 рейтинга ATP. Двум другим представителям «Большой тройки», испанец Рафаэль Надаль и швейцарцу Роджеру Федереру, удавалось сделать это 16 раз, сообщает Tennis.com.
В финале Итогового турнира Новак сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
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