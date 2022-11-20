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Джокович: каждый заработанный мной евро прошёл путь через пот и слёзы

Джокович: каждый заработанный мной евро прошёл путь через пот и слёзы
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Восьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какой ценой ему дались заработанные призовые в ATP-туре.

«Каждый заработанный мной евро прошёл путь через пот и слёзы. Я ничего не принимаю как должное, потому что знаю, что такое, когда у семьи из пяти человек нет ничего в кармане, плюс война, санкции. Не будем забывать, откуда я родом и в какое время рос. Я точно знаю противоположную сторону, которая, как мне кажется, помогает мне ценить всё заработанное в жизни ещё больше», – цитирует серба Sportskeeda.

На этой неделе стало известно, что Джокович первым среди теннисистов заработает 160 миллионов долларов призовых за карьеру. 21-кратный чемпион ТБШ превысит эту отметку после Итогового чемпионата ATP.

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