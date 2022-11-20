Джокович: каждый заработанный мной евро прошёл путь через пот и слёзы
Поделиться
Восьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какой ценой ему дались заработанные призовые в ATP-туре.
«Каждый заработанный мной евро прошёл путь через пот и слёзы. Я ничего не принимаю как должное, потому что знаю, что такое, когда у семьи из пяти человек нет ничего в кармане, плюс война, санкции. Не будем забывать, откуда я родом и в какое время рос. Я точно знаю противоположную сторону, которая, как мне кажется, помогает мне ценить всё заработанное в жизни ещё больше», – цитирует серба Sportskeeda.
На этой неделе стало известно, что Джокович первым среди теннисистов заработает 160 миллионов долларов призовых за карьеру. 21-кратный чемпион ТБШ превысит эту отметку после Итогового чемпионата ATP.
Новость по темеДжокович в 15-й раз в карьере завершит сезон в топ-5
Комментарии
- 20 ноября 2022
-
06:54
-
06:36
-
01:38
-
01:24
-
00:51
-
00:21
- 19 ноября 2022
-
23:57
-
23:32
-
22:48
-
21:59
-
21:49
-
21:28
-
21:11
-
20:40
-
20:20
-
20:04
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:23
-
18:06
-
17:44
-
17:36
-
17:20
-
16:28
-
15:23
-
15:21
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:30
-
13:43
-
13:20
-
12:48
Партнерский контент