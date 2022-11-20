Роджер Федерер ответил на вопрос о тренерской карьере

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что на данный момент не видит себя в роли тренера.



«С учётом того, что мои четверо детей ходят в школу и всё такое происходит, я не вижу себя тренером на текущий момент. Но, если появится швейцарский юниор и ему понадобится поддержка или совет, я с радостью это сделаю», — цитирует Федерера Tennis Majors.



Напомним, 41-летний швейцарец закончил карьеру после Кубка Лэйвера, который состоялся в Лондоне в сентябре. Свой прощальный поединок Роджер провёл в парном разряде с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Теннисисты уступили американскому дуэту Фрэнсис Тиафо / Джек Сок – 6:4, 6:7, 9:11.

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