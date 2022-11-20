Курье: Алькараса готовили к первой строчке рейтинга. Это место для него
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье высказался о первой ракетке мира, победителе Открытого чемпионата США Карлосе Алькарасе.
«По моему мнению, Алькарас, в отличие от меня, довольно ожидаемо стал первой ракеткой мира. Мне нравилось быть там в течение того периода времени, когда получалось удерживать это место. Алькарас — один из тех игроков, которых готовили стать номером один в мире, и у него была возможность тщательно спланировать свой график турниров, чтобы подойти к этому этапу. Это место для него», — приводит слова Курье Sportskeeda.
Карлос Алькарас не смог выступить на Итоговом турнире ATP из-за травмы.
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