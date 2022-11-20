Новак Джокович опубликовал трогательные фотографии с детьми после выхода в финал Итогового

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмая ракетка мира) опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал фотографию с детьми после победы над представителем США Тейлором Фритцем в полуфинале Итогового турнира.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НОВАКА ДЖОКОВИЧА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НОВАКА ДЖОКОВИЧА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НОВАКА ДЖОКОВИЧА
Джокович одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Новак Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Тейлора Фритца 15 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух возможных.
Также Джокович стал лишь третьим теннисистом в истории тенниса начиная с 1973 года, который минимум 15 раз завершал сезон в топ-5 рейтинга ATP. Двум другим представителям «Большой тройки», испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру, удавалось сделать это 16 раз.
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