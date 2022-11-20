Андрей Чесноков объяснил поражение Рублёва от Рууда в полуфинале Итогового турнира

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублёва в полуфинале Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия).

«Каспер Рууд нашёл ключ к игре Андрея Рублёва. При счёте 2:2 в первом сете Рублёв рассыпался — в итоге никак не мог найти свою игру. Не знал, что делать при розыгрыше мяча: так продолжалось до счёта 1:5 во втором сете. Андрей поздно включился, поздно подобрал ключ к Касперу. Да, он здорово отыграл последние три гейма, забрав подачу Рууда. Но было поздно. Норвежец чисто тактически обыграл Рублёва.

Андрей не показал тот теннис, который мы все от него ждали. У него слишком много невынужденных ошибок. Проиграть девять геймов подряд в полуфинале Итогового турнира — это провал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.