Андрей Чесноков объяснил поражение Рублёва от Рууда в полуфинале Итогового турнира

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублёва в полуфинале Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия).
«Каспер Рууд нашёл ключ к игре Андрея Рублёва. При счёте 2:2 в первом сете Рублёв рассыпался — в итоге никак не мог найти свою игру. Не знал, что делать при розыгрыше мяча: так продолжалось до счёта 1:5 во втором сете. Андрей поздно включился, поздно подобрал ключ к Касперу. Да, он здорово отыграл последние три гейма, забрав подачу Рууда. Но было поздно. Норвежец чисто тактически обыграл Рублёва.
Андрей не показал тот теннис, который мы все от него ждали. У него слишком много невынужденных ошибок. Проиграть девять геймов подряд в полуфинале Итогового турнира — это провал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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