Рууд — о финале Итогового: у Джоковича мало слабых мест, но он человек, проиграл Руне

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением об обладателе 21 титула турниров «Большого шлема» сербе Новаке Джоковиче, с которым ему предстоит встретиться в финальном матче Итогового турнира ATP.

«Джокович — игрок, у которого совсем немного слабых мест. Но он человек. Две недели назад Новак проиграл Руне в финале Парижа. Конечно, он провёл очень много важнейших матчей в своей карьере. Сейчас на кону много всего», — цитирует Рууда пресс-служба ATP.

Рууд по пути к финалу Итогового турнира переиграл Тейлора Фритца, Феликса Оже-Альяссима и Андрея Рублёва, уступив Рафаэлю Надалю. На счету Новака Джоковича четыре победы в четырёх матчах — над Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым, Стефаносом Циципасом и Тейлором Фритцем.