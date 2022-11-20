Рууд — о финале Итогового: у Джоковича мало слабых мест, но он человек, проиграл Руне
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Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением об обладателе 21 титула турниров «Большого шлема» сербе Новаке Джоковиче, с которым ему предстоит встретиться в финальном матче Итогового турнира ATP.
«Джокович — игрок, у которого совсем немного слабых мест. Но он человек. Две недели назад Новак проиграл Руне в финале Парижа. Конечно, он провёл очень много важнейших матчей в своей карьере. Сейчас на кону много всего», — цитирует Рууда пресс-служба ATP.
Рууд по пути к финалу Итогового турнира переиграл Тейлора Фритца, Феликса Оже-Альяссима и Андрея Рублёва, уступив Рафаэлю Надалю. На счету Новака Джоковича четыре победы в четырёх матчах — над Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым, Стефаносом Циципасом и Тейлором Фритцем.
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