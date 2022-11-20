«Впервые на рождественском базаре». Элина Свитолина показала милое фото с дочкой

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое фото с новорождённой дочерью Скай. 15 ноября ей исполнился один месяц.

Напомним, супругом Свитолиной является известный французский теннисист Гаэль Монфис.

«Первый раз на рождественском базаре», — подписала снимок Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).