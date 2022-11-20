Роджер Федерер: опасаюсь заниматься другими видами спорта. С коленями всё так себе

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер высказался о том, смог ли он сейчас заниматься другими видами спорта.
«Я пока опасаюсь заниматься другими видами спорта. С коленями всё пока так себе. Так что с этим нужно подождать. Позже мы сможем больше путешествовать. Мы всегда планируем отпуска, и я хочу, чтобы они были весёлыми и необычными. Я бы хотел отвезти детей в Африку. Раньше мы ездили в отпуск, чтобы расслабиться, потому что моя жизнь в туре была очень напряжённой. А теперь путешествия могут стать более активными», — цитирует Федерера Tennis Majors.
Напомним, 41-летний швейцарец закончил карьеру после Кубка Лэйвера, который состоялся в Лондоне в сентябре. Свой прощальный поединок Роджер провёл в парном разряде с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Теннисисты уступили американскому дуэту Фрэнсис Тиафо / Джек Сок – 6:4, 6:7, [9:11].
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