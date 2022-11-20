«Настроение этих выходных». Мария Шарапова выложила новое фото
Поделиться
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала новые фотографии на своей странице в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ
«Настроение этих выходных», — написала россиянка в социальных сетях.
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
Комментарии
- 20 ноября 2022
-
11:09
-
10:54
-
10:41
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
09:44
-
09:31
-
09:14
-
07:45
-
06:54
-
06:36
-
01:38
-
01:24
-
00:51
-
00:21
- 19 ноября 2022
-
23:57
-
23:32
-
22:48
-
21:59
-
21:49
-
21:28
-
21:11
-
20:40
-
20:20
-
20:04
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:23
-
18:06
-
17:44
-
17:36
Партнерский контент