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«Настроение этих выходных». Мария Шарапова выложила новое фото

«Настроение этих выходных». Мария Шарапова выложила новое фото
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала новые фотографии на своей странице в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ

«Настроение этих выходных», — написала россиянка в социальных сетях.

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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