«Чертовски сексуально». Паула Бадоса отреагировала на новое фото Арины Соболенко

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с откровенной фотосессии.
«Хотелось бы сейчас расслабиться так же, как на этом снимке», — подписала снимок Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото Соболенко оценила испанская теннисистка Паула Бадоса. «Чертовски сексуально», — написала испанка в комментариях.
В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.
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