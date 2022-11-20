Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чертовски сексуально». Паула Бадоса отреагировала на новое фото Арины Соболенко

«Чертовски сексуально». Паула Бадоса отреагировала на новое фото Арины Соболенко
Комментарии

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с откровенной фотосессии.

«Хотелось бы сейчас расслабиться так же, как на этом снимке», — подписала снимок Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото Соболенко оценила испанская теннисистка Паула Бадоса. «Чертовски сексуально», — написала испанка в комментариях.

В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.

Соболенко — королева двойных ошибок 3-й год подряд! Но сезон всё равно завершила в топ-5 Соболенко — королева двойных ошибок 3-й год подряд! Но сезон всё равно завершила в топ-5
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022