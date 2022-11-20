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Елена Веснина высказалась о поражении Андрея Рублёва в полуфинале Итогового турнира

Елена Веснина высказалась о поражении Андрея Рублёва в полуфинале Итогового турнира
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Российская теннисистка, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение Андрея Рублёва от Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира.

«Выход в полуфинал — это огромный успех. Андрей мог доиться большего… Однако Каспер Рууд сейчас находится на ступень повыше уровнем игры, чуть поувереннее. У него два финала «Шлема» в этом году, вторая-третья ракетка мира — это говорит о многом.

У Андрея не получилось сыграть. Было много невынужденных ошибок, форсировал события. Но с Руудом так многие играют, потому что он допускает мало невынужденных ошибок. Поэтому нужно что-то создавать самому. Андрей пытался это сделать, но в какой-то момент перегорел и пошли ошибки. Ещё и не получалась подача, а без подачи Рууда невозможно обыграть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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