Елена Веснина высказалась о поражении Андрея Рублёва в полуфинале Итогового турнира

Российская теннисистка, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение Андрея Рублёва от Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира.



«Выход в полуфинал — это огромный успех. Андрей мог доиться большего… Однако Каспер Рууд сейчас находится на ступень повыше уровнем игры, чуть поувереннее. У него два финала «Шлема» в этом году, вторая-третья ракетка мира — это говорит о многом.



У Андрея не получилось сыграть. Было много невынужденных ошибок, форсировал события. Но с Руудом так многие играют, потому что он допускает мало невынужденных ошибок. Поэтому нужно что-то создавать самому. Андрей пытался это сделать, но в какой-то момент перегорел и пошли ошибки. Ещё и не получалась подача, а без подачи Рууда невозможно обыграть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.